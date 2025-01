Aanhangers geschorste president Yoon bestormen rechtbank in Seoul

Uiteindelijk zijn 46 mensen opgepakt, meldt persbureau Reuters op basis van lokale media. Na enkele uren had de politie de situatie onder controle. Het is onduidelijk of relschoppers ook de rechtszaal hadden bereikt waar Yoon aanwezig was. Hij is na de vijf uur durende zitting per auto naar een detentiecentrum gebracht.

Yoon wacht vervolging om zijn zeer omstreden besluit de staat van beleg af te kondigden. Hij wordt beschuldigd van het orkestreren van een opstand, wat de president zelf weerspreekt. Hij riskeert een levenslange celstraf en zelfs de doodstraf. Het parlement heeft Yoon weggestemd, maar dat besluit moet nog worden bekrachtigd door het Constitutionele Hof.

Gevangeniskleding voor Yoon

De aanklagers verzochten bij de zitting vandaag om Yoon langer vast te houden. De rechtbank ging daarin mee uit vrees dat de verdachte mogelijk bewijsmateriaal zal vernietigen, zo staat in een verklaring. De president kan voor nog eens twintig dagen worden vastgehouden. Ook moet Yoon volgens het protocol nu gevangeniskleding dragen. Hij is de eerste president van Zuid-Korea die ooit in deze positie heeft gezeten.

Yoon heeft het Zuid-Koreaanse volk zijn excuses aangeboden voor het afkondigden van de noodtoestand. Later kwam hij daarop terug en stelde de president dat hij de democratie "wilde beschermen". Hij beschuldigt de oppositie ervan het land onbestuurbaar te hebben gemaakt, en dat sommigen heulen met vijand Noord-Korea.

De oppositie noemt dat verzinsels en stelt dat Yoon een coup probeerde te plegen. De staat van beleg kon uiteindelijk na enkele uren worden teruggedraaid. De situatie leidde tot grote chaos in de hoofdstad.