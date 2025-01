Roxy Dekker wint Popprijs 2024: 'Ze vangt de tijdgeest met zelfspot'

Zangeres Roxy Dekker is de winnaar van de Popprijs 2024. De 20-jarige artiest kreeg de prijs uitgereikt op festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Volgens de jury heeft ze vorig jaar de grootste invloed gehad op de Nederlandse popmuziek.

"Dit is zo ontzettend bijzonder, al helemaal omdat ik hier precies een jaar geleden ook stond", zei de prijswinnaar op het podium. "Toen stond ik op de allerkleinste stage van ESNS. Nu sta ik er weer, maar met de fucking Popprijs", riep de zangeres. "Ik ben ontzettend blij en dankbaar."

Humoristische teksten

De artiest is via TikTok in korte tijd zeer populair geworden. "Als geen ander wist Roxy Dekker de tijdgeest te vangen in scherpe, humoristische teksten vol zelfspot over diens eigen generatie, in zelfgeschreven liedjes", concludeert de jury. Dekker wordt geroemd om haar vrolijke nummers, die ook een feministische boodschap hebben.

Dat is bijvoorbeeld te horen bij haar hit Sugardaddy, het meest gestreamde nummer van 2024. Deze term verwijst oorspronkelijk naar een rijke man die dure cadeaus betaalt in ruil voor een relatie. Maar in de videoclip van Dekker is zij juist de sugardaddy en de man die ze meeneemt het lustobject.