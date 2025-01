Go Ahead Eagles in extremis langs FC Groningen in verder tam duel

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond in extremis gewonnen van FC Groningen. Na een bedrijvige eerste helft leek het duel te eindigen in een gelijkspel, maar in de blessuretijd maakte Milan Smit de winnende: 2-1.

Anders dan Groningen is Go Ahead aan een knap seizoen bezig. De club uit Deventer heeft de zevende plek in de eredivisie stevig in handen. Ook schakelde de ploeg van Paul Simonis deze week FC Twente uit in de KNVB-beker.

Voor de thuisclub was er dan ook geen reden om niet op die voet verder te gaan. Wat heet: Go Ahead kwam razendsnel op voorsprong in de eigen Adelaarshorst.

Het begon allemaal met een heerlijke bal in de diepte van spelverdeler Jakob Breum op Victor Edvardsen. Die legde 'm vervolgens perfect voor, waarna Oliver Antman, nota bene oud-speler van FC Groningen, de bal eenvoudig binnen kon lopen.