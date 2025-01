Na 762 dagen weer sprake van landelijke ijsdag

Na 762 dagen was vandaag weer sprake van een landelijke ijsdag. Op een ijsdag blijft de temperatuur in De Bilt de hele dag onder nul. De maximumtemperatuur was daar vandaag -0,7 graden.

Zo'n lange periode zonder ijsdagen is een record. De vorige ijsdag in De Bilt was ruim twee jaar geleden, op 17 december 2022. Het vorige record stond op 755 dagen, tussen 1974 en 1976.

Recenter was er ook een lange periode van 744 opeenvolgende dagen zonder ijsdag: van 25 januari 2019 tot 6 februari 2021.

Opwarming

IJsdagen worden in Nederland steeds zeldzamer en dat komt door de opwarming van de aarde, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Daardoor is het in ons land tegenwoordig ruim 2 graden warmer dan een eeuw geleden.

Dat is in de zomers te merken aan de snelle toename van het aantal hittegolven en in de winter door de snelle afname van het aantal koude periodes.

Tegenwoordig zijn er in De Bilt gemiddeld nog maar iets meer dan zes ijsdagen per jaar, een eeuw geleden waren dat er nog ruim negen.