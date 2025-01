Napoli verslaat Atalanta op 'superzaterdag' in Italië, Juventus wint van Milan

Een heetgeblakerde Antonio Conte, die al Italiaanse kampioenschappen vierde met Juventus en Internazionale, belichaamde de spanning die over de wedstrijd hing. Niet lang na de 2-2 van Atalanta-speler Ademola Lookman kon Conte zijn emoties niet langer de baas en werd hij door de scheidsrechter op de bon geslingerd.

Of het zijn ploeg hielp, is de vraag. Toch zou Napoli de winnende goal wel maken via Romelu Lukaku. Een kwartier voor tijd zette hij na een handige loopactie zijn hoofd tegen een voorzet, waarna hij de bal in het doel zag verdwijnen. Die voorsprong zou Napoli niet meer weggeven.

Juventus wint weer eens

De belangen waren minder groot bij het duel tussen Juventus en AC Milan, twee grootmachten die dit seizoen tegenvallen. In het geval van Juventus duurt de teleurstellende vorm zelfs al enkele seizoenen.

Toch pakte 'De Oude Dame', die geen van de laatste vier competitieduels winnend had afgesloten, weer eens drie punten. Goals van Samuel Mbangula (in de 59ste minuut) en Timothy Weah (64ste minuut) vielen kort na elkaar en bleken genoeg voor de 2-0 overwinning.

Bij Juventus speelde Koopmeiners een prima partij tot hij in de 75ste minuut werd gewisseld; bij Milan was Reijnders minder aanwezig in het spel.