Feyenoord verspeelt opnieuw punten: gelijkspel bij Willem II door late uithaal Bosch

Feyenoord moest aan de bak en had nog een kwartier om er een slotoffensief uit te persen. Een serieus offensief kwam nauwelijks van de grond. Feyenoord deed wel pogingen, van afstand vooral, maar was niet bij machte Willem II te verslaan.

"Beetje hetzelfde als vorige week", antwoordde Stengs gevraagd naar zijn gevoel over de wedstrijd. "We zitten echt in een fase waarin we wel veel balbezit hebben, maar niet echt naar grote kansen spelen. 1-0 is op dit moment niet genoeg voor ons. Dan krijgen we hem nog tegen en sta ik hier weer met een klotegevoel."

Door het gelijkspel laten de Rotterdammers de kans onbenut om te profiteren van de nederlaag van koploper PSV en het gelijkspel tussen concurrenten FC Utrecht en AZ.