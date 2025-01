Burgemeester Vijfheerenlanden noemt NAVO-top in Nederland "van de gekke"

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Fröhlich, vindt het "van de gekke" dat de NAVO-top in juni in Nederland wordt gehouden. Volgens hem zijn bij de top zoveel agenten nodig, dat lokale evenementen niet kunnen doorgaan.

"Evenementen waarop onze inwoners zich hadden verheugd", schrijft hij in een ingezonden brief in de Volkskrant. En niet alleen in zijn gemeente: "In heel Nederland zijn wij gedurende maanden politieagenten kwijt voor de politietaken ten behoeve van onze inwoners."

Ook leidt het tekort aan politiemensen volgens hem tot "ongewenste situaties als het gaat om aanrijtijden".

"Grootste veiligheidsoperatie ooit"

De politie zet 27.000 medewerkers in bij NAVO-top in juni in Den Haag, bijna de helft van al het politiepersoneel. De politie spreekt van de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse politiegeschiedenis.

Fröhlich "gunt Markt Rutte een mooie entree als secretaris-generaal" met de top in Den Haag, maar vindt het onbegrijpelijk dat er geen overleg geweest is met gemeenten of burgemeesters. "Dan hadden we aandacht kunnen vragen voor de enorme consequenties voor de politie-inzet in onze basisteams. Hier is prestige belangrijker dan praktijk."

Sinterklaasintocht

Ook haalt hij de kosten van de top aan. "Je kunt met dit bedrag ook 200 jaar de landelijke Sinterklaasintocht organiseren." De intocht vond afgelopen december plaats in Vianen, dat bij Fröhlichs gemeente hoort.

Minister van Justitie en Veiligheid Van Weel reageert op X dat NAVO-toppen zeker in deze tijd "noodzakelijk" zijn en Nederland daar ook aan moet bijdragen. Hij wijst erop dat Nederland voor het eerst in de geschiedenis zo'n top organiseert.

De NAVO-top is van 24 tot en met 26 juni.