Joodse gemeenschap Nederland groeit, vooral door migratie uit Israël

Steeds meer Israëlische Joden kiezen ervoor om in Nederland te wonen. Hun komst houdt de Joodse gemeenschap stabiel en leidt zelfs tot groei daarvan, staat in een onderzoek dat deze week is gepubliceerd. In het rapport van het Britse Institute for Jewish Policy Research wordt zelfs gesproken van 'Israëlisering' van de Nederlandse Joodse gemeenschap.

Volgens het onderzoek, dat tussen 2020 en 2023 is gedaan, wonen naar schatting zo'n 65.000 mensen in Nederland met een Joodse achtergrond. Van hen identificeren 35.000 zich als Joods.

Ruim een derde van de Joodse gemeenschap in ons land heeft een Israëlische achtergrond, dat betekent dat iemand in Israël is geboren of een Israëlische ouder heeft. Dat is relatief het hoogste aantal in Europa. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar ook een grote Joodse gemeenschap is, ligt dat percentage tussen de 2 en 10 procent.

Vergrijzing

"Dat komt doordat de Joodse gemeenschap in Nederland sterk gedecimeerd is na de Holocaust en relatief klein is. Ook daardoor is de impact van Israëlische migranten op de Nederlands-Joodse gemeenschap sneller zichtbaar", vertelt Channa Zaccai.

Zij doet onderzoek naar de migratiegeschiedenis van Israëlische Joden in Nederland en kijkt onder meer naar diasporavorming en integratie. Zaccai ziet deze trend al langer.

"Israëlische emigratie heeft altijd bestaan. In de jaren 50 en 60 waren ze hier voornamelijk tijdelijk. Tussen de jaren 70 en 80 zag je steeds meer Israëliërs die hier bleven. Pas tussen 1995 en 2004 is er groei van het aantal Israëlische immigranten in Nederland. Dit blijft jaren stabiel, waarbij het aantal weer toeneemt sinds 2016."

Dat de Joodse gemeenschap hier stabiel blijft en zelfs groeit komt ook doordat Israëliërs vaak op jonge leeftijd emigreren, met een gezin komen of dat hier stichten. Want ook de Joodse gemeenschap in Nederland vergrijst, zegt Zaccai.

Handvatten voor de toekomst

Voor Asjer Waterman zegt 'Israëlisering' iets over het karakter van Nederlanders met een Joodse achtergrond. Hij was projectleider van het onderzoek vanuit Joods Maatschappelijk Werk, dat er opdracht voor gaf.

"De Joodse identiteit wordt meer op een manier beleefd zoals je dat in Israël ziet. Het gaat over de muziek die er bijvoorbeeld geluisterd wordt of de literatuur die wordt gelezen. Het gaat om dat soort subtiele dingen in de cultuur."

Ook Zaccai ziet dat. Toch is ze voorzichtig met de term 'Israëlisering' van de Joods-Nederlandse gemeenschap. "Demografisch gezien wordt het proces zo geduid. Maar het is niet zo dat alle Joden ineens Israëlisch worden. De Joodse gemeenschap heeft een eeuwenlange geschiedenis in Nederland en is in hoge mate pluriform."

Voor Waterman biedt het onderzoek de Joodse gemeenschap ook handvatten voor de toekomst. "Ik zie bijvoorbeeld dat Joodse scholen door de komst van Israëliërs meer leerlingen krijgen en tot de nok gevuld zijn. Ze vragen zich af of ze moeten uitbreiden."