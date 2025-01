FC Utrecht en AZ willen vooral niet verliezen en spelen doelpuntloos gelijk

Het was op voorhand een wedstrijd tussen twee ploegen die blaken van het zelfvertrouwen. Zo won Utrecht afgelopen weekend uit in de Kuip bij Feyenoord, terwijl AZ een punt tegen PSV pakte en misschien wel meer verdiende. Doordeweeks versloeg de ploeg van Maarten Martens ook nog even Ajax in het bekertoernooi.

AZ, dat zonder de geblesseerde Ruben van Bommel aantrad, kreeg de beste kansen in de beginfase. Zo schoot Sven Mijnans uit het niets vanaf de rechterkant, maar Vasilis Barkas was alert. De Griekse keeper stond weer onder de lat nadat hij de afgelopen twee duels afwezig was vanwege een liesblessure.