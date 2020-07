'Ridouan Taghi liet motorclub vier moorden plegen'

Wil je zien hoe Ridouan Taghi leefde in Dubai? Bekijk dan deze YouTube-video van Nieuwsuur:

Kroongetuige De G. was volgens het OM onderdeel van een doodseskader van de motorclub. Hij sloot een deal met justitie omdat hij uit de misdaadorganisatie wilde stappen en vreesde voor zijn leven.

Ridouan Taghi wordt in het proces tegen de motorclub door het Openbaar Ministerie genoemd als opdrachtgever van moorden, maar nog niet vervolgd. Het OM wil eerst het Marengo-proces afwachten, waarin Taghi terechtstaat voor vijf moorden.

De krant meldt dat de kroongetuige Taghi verantwoordelijk houdt voor vier moorden in die zaak. Het OM heeft hem in deze zaak tot nu toe aan twee liquidaties gelinkt.

Morgen gaat de rechtszaak verder tegen leden van Caloh Wagoh, die betrokken zouden zijn geweest bij een groot aantal afrekeningen in het criminele circuit en pogingen daartoe.

Ridouan Taghi heeft de motorclub Caloh Wagoh vier moorden laten plegen, schrijft het AD . Volgens kroongetuige Tony de G. in het proces tegen de motorclub gaf Taghi opdracht om meer mensen uit de weg te laten ruimen dan tot nu toe bekend was.

Inez Weski, Taghi's advocaat, zegt in een reactie dat haar cliënt niet vervolgd wordt in het Caloh Wagoh-proces. De G. zou Taghi ook niet kennen, volgens de advocaat. "Met andere woorden gaat het hier kennelijk slechts om speculaties van deze persoon."

Taghi was de meest gezochte crimineel van Nederland, tot hij in december werd opgepakt in Dubai. Justitie houdt er rekening mee dat hij achter de moord op advocaat Derk Wiersum zit.