PSV-vrouwen beginnen 2025 met zege, FC Twente wint van Fortuna

De PSV-vrouwen zijn 2025 overtuigend begonnen. In de eerste speelronde na de winterstop werd hekkensluiter Excelsior thuis met 4-0 verslagen. De ploeg van trainer Roeland ten Berge staat nu bovenaan in de eredivisie, drie punten boven de nummer twee Ajax.

Joëlle Smits opende in de zesde minuut de score voor PSV. De clubtopscorer kon de bal binnentikken na een voorzet van Fleur Stoit.

Door een uitbraak van Melanie Bross in de 24ste minuut en een kopbal van Lore Jacobs in de 27ste minuut ging de koploper met drie doelpunten voorsprong de rust in.