Poutsma na 'vage dijbeenblessure' terug op het ijs: 'Nog wel onstabiel'

Selma Poutsma is terug op de shorttrackbaan. De eerste helft van het seizoen moest ze aan zich voorbij laten gaan vanwege een "vage dijbeenblessure". Maar bij de EK in Dresden maakte ze weer haar eerste wedstrijdmeters.

Bondscoach Niels Kerstholt laat haar nog geen individuele afstanden rijden bij de EK, maar op de aflossing durfde hij het wel aan met Poutsma. In de halve finales ging dat zonder problemen, maar de finale verliep niet helemaal vlekkeloos.

Poutsma wankelde halverwege en viel achterover, waarna het Oranjekwartet als vierde en laatste finishte. "Heel erg jammer", aldus de 25-jarige Poutsma. "Ik stond niet stabiel op mijn schaatsen. Dit had niet hoeven gebeuren, maar gebeurde helaas wel."

Andere versie dan vorig jaar

Toch is ze blij weer terug te zijn. "De versie die ik nu ben is nog wel heel anders dan de versie van de schaatser die ik vorig seizoen was. Maar dat is nu nog even de realiteit."