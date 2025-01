PSV verliest van PEC na valse start, Ajax kan koploper naderen tot een punt

PSV heeft op bezoek bij PEC Zwolle de derde nederlaag van het eredivisieseizoen geleden (3-1). De Eindhovenaren blijven koploper, maar Ajax kan de ploeg van Peter Bosz dit weekend tot op één punt naderen.

In een koud Zwolle zat PSV eigenlijk geen moment lekker in de wedstrijd. Al binnen twee minuten incasseerde het de openingstreffer na een slordigheid in de opbouw, terwijl Luuk de Jong later in de eerste helft een penalty miste waarmee hij zijn ploeg op voorsprong had kunnen zetten.

Namens PEC Zwolle, voor vandaag de nummer veertien van de eredivisieranglijst, was Filip Krastev de grote man. De Bulgaarse dribbelaar maakte de eerste twee Zwolse doelpunten en gaf de assist bij de derde.