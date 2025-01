Bayern München verslaat Wolfsburg, Boadu redt met hattrick punt voor Bochum

Het ging Bayern tegen Wolfsburg eenvoudiger af dan in de eerste ontmoeting aan het begin van het seizoen, toen het uit een 2-1 achterstand om moest buigen in eveneens een 3-2 overwinning. Serge Gnabry was destijds de matchwinner.

Het duel was amper begonnen of Leroy Sané en Harry Kane hadden al grote kansen om de score te openen voor de thuisploeg. Het eenrichtingsverkeer hield aan en in de twintigste minuut bezorgde Leon Goretzka met een afstandsschot Bayern een verdiende 1-0 voorsprong.

Zicht belemmerd

De snelle gelijkmaker vier minuten later kwam volledig uit de lucht vallen. Uit een vrije trap belandde de bal met wat geluk bij Wolfsburg-aanvaller Mohamed Amoura die er met zijn zevende goal van het seizoen 1-1 van maakte.

Nog voor rust stond Bayern alweer voor. Dit keer was het Michael Olise die Kamil Grabara passeerde, waarbij de Poolse doelman het zicht werd belemmerd door verdediger Denis Vravo die bal door zijn benen zag gaan. In de blessuretijd van de eerste helft leek het zelfs al 3-1 te worden, maar Joshua Kimmich kopte via zijn eigen arm raak en dus ging er een streep door de goal.

Het werd alsnog 3-1 in de 62ste minuut, toen Goretzka zijn tweede treffer liet aantekenen uit een vrije trap van Olise, die daarmee al op zes assists staat. Kingsley Coman liet vervolgens een geweldige kans op 4-1 liggen, waarna het in de 80ste minuut nog 3-2 werd door Amoura met zijn tweede goal. Verder liet Bayern het niet te komen.