Ov-bussen moeten in 2030 uitstootvrij zijn, maar ze kunnen niet overal opladen

De praktische weg naar emissievrij openbaar busvervoer is weerbarstig, merkt het samenwerkingsverband van ov-autoriteiten. "We dachten twee jaar geleden niet dat netcongestie - file op het elektriciteitsnet - zo'n probleem zou zijn als dat het nu is", zegt woordvoerder Jan van Selm. "Op sommige plekken kan je geen stroom meer krijgen. Daardoor is het een stuk lastiger geworden om de doelen in 2030 te halen."

In Friesland herkent vervoerder Qbuzz de problematiek van onvoldoende stroom. De vervoerder heeft ervoor gekozen eind vorig jaar op de valreep zo'n 200 nieuwe dieselbussen aan te schaffen, met goedkeuring van de provincie.

Een paar weken later hadden deze dieselbussen niet meer in gebruik genomen mogen worden. "We zagen al snel de onmogelijkheden om bij de start voldoende stroom te realiseren", zegt een woordvoerder QBuzz. "En dus moeten we de komende jaren eerst met dieselbussen rijden."

Goede bedoelingen

Ook op andere plekken wordt de drukte op het stroomnet ervaren als een obstakel. Zo moet de provincie Gelderland binnenkort beslissen over het busvervoer in de regio's Arnhem en Nijmegen voor de komende periode. De provincie stelt daar een lijst met voorwaarden voor op.

"Maar dit keer hebben we bewust gekozen om dat emissievrije jaar van 2030 niet extreem hard erin te zetten", zegt een woordvoerder van de provincie. "We waren bang dat er niemand zou reageren." De provincie zei vorig jaar al dat door de drukte op het stroomnet de doelstellingen niet overal haalbaar zijn.

Ook in Roosendaal zullen zo'n vijftig bussen de komende tijd nog op diesel rijden. "Wij hebben er samen met Arriva en Enexis alles aan gedaan om tijdig een grote stroomhoeveelheid te krijgen", zegt een woordvoerder. "Ondanks ieders goede bedoelingen is dat niet gelukt. Dat is spijtig."

Honderdduizenden euro's extra

Aan de andere kant zijn er vervoerders die ondanks de stroomproblemen juist wel elektrische bussen blijven inzetten. Zo rijden er in Flevoland deels elektrische bussen, terwijl vervoerder EBS daar de komende jaren in hun remises geen grote stroomaansluiting kan krijgen.

"We hebben toen een creatieve oplossing gezocht op plekken waar al stroomvoorziening was", zegt algemeen directeur Wilko Mol. "Zo maken we nu tijdelijk gebruik van oplaadfaciliteiten van Lelystad Airport en bij een particulier transportbedrijf in Nagele. Niet ideaal, want deze constructie kost honderdduizenden euro's extra."