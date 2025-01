Brandstoftruck ontploft, zeker 60 doden in Nigeria

Er zijn vaker grote ongelukken met tankwagens in het Afrikaanse land, zoals begin september vorig jaar. in Daarbij kwamen 48 mensen om het leven. Een maand later was er opnieuw een ramp met een ontplofte tankwagen, met 147 doden tot gevolg. Dat was een van de dodelijkste ongelukken in de afgelopen jaren in Nigeria.

Weinig alternatieven

Verkeersregels worden niet goed nageleefd, de wegen zijn vaak in slechte staat en er zijn weinig alternatieven voor het vervoeren van brandstof over de weg doordat er bijvoorbeeld geen efficiënt spoornetwerk is.

Het komt ook vaker voor dat mensen na een ongeluk met een tankwagen weglekkende brandstof proberen op te vangen. De benzineprijs is de afgelopen jaren zeker vier keer over de kop gegaan in Nigeria.