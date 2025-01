18/1 in Nieuwsuur: Staakt-het-vuren gaat morgen in • Kritiek op staatsbezoek aan Kenia • Trump en de journalistiek

Kritiek op staatsbezoek aan Kenia

Vanuit Kenia klinkt kritiek op het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima in maart gaan brengen. Het koningspaar gaat in op een uitnodiging van president William Ruto. Maar hij ligt al langere tijd onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Kenia. Critici in Kenia vinden dat het door dit bezoek lijkt of de koninklijke familie het regime van Ruto steunt.