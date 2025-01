Tillman lange tijd afwezig bij PSV vanwege enkelblessure

Malik Tillman is zaterdag afwezig als PSV het opneemt tegen PEC Zwolle. De koploper van de eredivisie meldt dat de middenvelder kampt met een enkelblessure.

"Het moet nog verder onderzocht worden", zei trainer Peter Bosz tegen ESPN. "Maar hij is er voor langere tijd uit."

Tillman liep de kwetsuur op in het spectaculaire bekerduel met Excelsior, dat PSV na verlenging met 5-4 won. Toen hij tekende voor de 1-2, bleef hij liggen met veel pijn aan zijn voet.

De Duits-Amerikaanse middenvelder kwam in de zomer van 2023 op huurbasis over van Bayern München. Vorige zomer tekende hij een vast contract in Eindhoven. Met zeven treffers in achttien competitieduels is de 22-jarige middenvelder een belangrijke speler voor PSV.

Na achttien wedstrijden staat PSV bovenaan de ranglijst van de eredivisie, met vier punten voorsprong op Ajax. Het duel met PEC begint vanmiddag om 16.30 uur.