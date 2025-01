Gaza is verwoest, maar Hamas is niet verslagen en rekruteert nieuwe strijders

Een totale overwinning en volledige vernietiging van Hamas, dat was de belofte die de Israëlische premier Netanyahu sinds de terreuraanval van 7 oktober 2023 bleef herhalen. Na vijftien maanden van oorlog zijn er tienduizenden Palestijnse burgers gedood en is een groot deel van Gaza verwoest, maar Hamas is niet verslagen.

De organisatie heeft zijn rangen alweer aangevuld met nieuwe strijders. "We schatten dat Hamas bijna net zoveel nieuwe militanten heeft gerekruteerd als het verloren heeft", zei de Amerikaanse buitenlandminister Blinken deze week. "Dat is een recept voor aanhoudende opstand en een voortdurende oorlog." Hamas wegvagen was dan ook geen haalbaar doel, zei Blinken.

Hamas zou niet meer in staat zijn om een georganiseerde aanval uit te voeren en is als militaire macht verslagen, stelde toenmalig defensieminister Gallant een halfjaar geleden. Voor de oorlog had de organisatie naar schatting zo'n 30.000 militanten. Israël zegt 18.000 strijders te hebben gedood, en heeft er nog eens duizenden gevangengenomen. Hamas doet daar geen uitspraken over.

Premier Netanyahu zei in september dat 23 van de 24 bataljons van Hamas verslagen waren, en dat het Israëlische leger zich zou gaan richten op het ontmantelen van de bestuurlijke tak van de organisatie. Maar volgens onderzoekers was dat toen een veel te optimistisch beeld en waren slechts drie bataljons vernietigd. Acht bataljons waren nog in staat om aan te vallen, de anderen waren wel ernstig verzwakt.

Nieuwe strijders

Dat het een onmogelijke opgave is om Hamas uit te schakelen, bleek toen militanten ook na het bombarderen en 'leegvegen' van gebieden, zoals in het noorden van Gaza, daar even later weer opdoken. Kleine groepjes strijders wisten het leger te raken met guerrillatactieken, zoals hit-en-runacties met antitankwapens, waar weinig training voor nodig is.

Hamas was in staat om wapens te blijven maken en te overleven met guerrillatactieken: