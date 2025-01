Michelle Velzeboer sneuvelt in halve finales 1.000 meter EK, Deltrap naar finale

Michelle Velzeboer is er niet in geslaagd de finale van de 1.000 meter te bereiken op de EK shorttrack. De Nederlands kampioene sneuvelde in Dresden in de halve finales.

De 21-jarige Velzeboer was bij afwezigheid van haar zus Xandra Velzeboer een van de favorieten voor eremetaal en toonde in de voorrondes haar goede vorm. Maar in de halve finale kwam ze in het gedrang en werd ze uit balans gebracht door de Poolse Kamila Stormowska. Het lukte haar vervolgens niet meer om zich weer naar voren te knokken. Ze finishte als vierde.

Zoë Deltrap bereikte verrassend wel de finale van de 1.000 meter, die later vanmiddag op het programma staat. De pas 19-jarige Deltrap kwam achter de Italiaanse Gloria Ioriatti als tweede over de streep. Deltrap is de enige Nederlandse in de finale van de kilometer, want voor Diede van Oorschot waren de kwartfinales al het eindstation.