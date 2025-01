Bijna elke dag grijs, maar: 'Vroeger veel vaker mistig dan nu'

Auto-ongelukken, vliegtuigen die niet kunnen opstijgen en bijna dagelijks code geel: de laatste tijd lijkt Nederland wel elke dag in mist gehuld. Maar mist komt tegenwoordig veel minder voor dan vroeger.

"Mist is eigenlijk een wolk die op het aardoppervlak ligt", zegt Pier Siebesma, hoogleraar atmosfeer, weer en klimaat aan de TU Delft. "Voor mist heb je vochtige lucht nodig, stabiel weer en het moet afkoelen. Dan raakt de lucht verzadigd en gaat de waterdamp condenseren. Zo krijg je allemaal minuscule druppeltjes in de lucht."

Meteorologen spreken van mist als je door die druppeltjes minder dan 1000 meter voor je uit kunt kijken. Als het op een dag een uur lang ergens mistig is, noteert het KNMI een mistdag. Gemiddeld zijn er tussen de 40 en 90 mistdagen per jaar, en die komen het meest in de winter voor.

Maar dat het nu zo lang achter elkaar mistig blijft, is volgens Siebesma uitzonderlijk. "Het was juist vroeger veel vaker mistig dan nu. Sinds de jaren 80 is het aantal mistdagen zelfs gehalveerd." Dat komt doordat de lucht tegenwoordig schoner is. "Er zitten nu veel minder deeltjes in de lucht waar die druppeltjes zich op af kunnen zetten."

