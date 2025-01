Odermatt wint afdaling voor eigen publiek in Wengen, Goggia doet hetzelfde in Italië

Goggia wint op olympisch parcours

In Italië is Sofia Goggia voor de vierde keer winnaar geworden van de wereldbeker-afdaling in Cortina d'Ampezzo in de Dolomieten. Op de razendsnelle Olympia delle Tofane werden snelheden van rond de 135 kilometer per uur gemeten. Volgend jaar wordt hier om de olympische medailles gestreden bij de Spelen in Milaan.

De hoge snelheden, in combinatie met een paar stevige sprongen en een flink aantal verraderlijke oneffenheden, maakten het een uitdagende en spectaculaire race.

De Noorse Kajsa Vickhoff Lie legde met startnummer 2 de lat torenhoog. Te hoog voor alle favorieten, behalve Goggia. De Italiaanse (32) bewees de piste op haar duimpje te kennen. Door directere lijnen te skiën dook ze 0,42 seconden onder de tijd van Vickhoff Lie. De onlangs teruggekeerde vedette Lindsey Vonn werd twintigste.