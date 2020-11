'Nationale noodteam' Noorwegen stunt net niet, ook Van 't Schip grijpt mis

België, Italië, Spanje en Frankrijk spelen van 6 tot en met 10 oktober om de hoofdprijs in de tweede editie van de Nations League. Maar ook in andere landen was het vanavond feest.

Dat 'nationale noodteam' leek voor een daverende stunt te gaan zorgen. Ghayas Zahid, die sinds zijn een minuut durende invalbeurt tegen Panama in 2018 nooit meer voor Noorwegen uitkwam, maakte in de 61ste minuut het openingsdoelpunt.

Toch was dat nog niet voldoende voor promotie. Omdat de Oostenrijkers in Oslo met 2-1 hadden gewonnen, was het onderling resultaat in hun voordeel. Noorwegen joeg wel op een tweede treffer, maar in de 94ste minuut kwam de eindstand op het bord: 1-1.

Rusland afgedroogd door Servië

In groep 3 waren de beste papieren voor koploper Rusland, maar die ploeg werd in Belgrado afgedroogd door het al gedegradeerde Servië: 5-0.

De Serviërs, uit op revanche na de gemiste kans op deelname aan het EK na een dramatische penaltyserie tegen Schotland, moesten het ook nog doen zonder Dusan Tadic en de door corona gevelde Sergej Milinkovic-Savic. Toch stond het bij rust al 4-0.

Hongarije, dat zich wel plaatste voor het EK na play-offs, profiteerde van de nederlaag van Rusland en promoveert naar de A-divisie dankzij een overwinning tegen Turkije (2-0).

De Schotten konden de EK-euforie geen vervolg geven. Zelf verloor het met 1-0 van Israël en het zag Tsjechië, dat met 2-0 won van Slowakije, ervandoor gaan met de promotie.

Wales speelt over twee jaar wel in de hoogste divisie. In het beslissende duel met Finland won Wales met 3-1.

Van 't Schip laat promotie glippen

Armenië, Albanië, Slovenië en Montenegro spelen vanaf 2022 op het een na hoogste niveau.

Voor John van 't Schip, bondscoach van de Grieken, was een zege op Slovenië in Athene genoeg voor promotie. Zijn ploeg kwam echter niet verder dan 0-0 en verloor in de slotfase ook nog AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos met een rode kaart.