Van 't Wout grijpt goud op 1.500 meter bij EK shorttrack, Roes gedeeld tweede

Roes, die dit seizoen na jarenlang blessureleed terugkeerde in het internationale shorttrackcircuit, lag lange tijd op de laatste positie. Mede dankzij een valpartij kon hij toch nog meestrijden om de medailles en knokte hij zich uiteindelijk naar zilver.

Zijn inhaalactie in de finale kon net niet tippen aan zijn inhaalactie in de halve finale. Daarin stoomde Roes in de slipstream van Stijn Desmet iedereen voorbij en stelde hij een finaleplaats veilig.

"Na twee jaar lang niet geschaatst te hebben, is dit heel speciaal. Het is zilver, maar voelt echt als een heel mooie gouden medaille. Het was zwaar, mentaal en fysiek", doelde hij op de jarenlange blessureperiode. "Maar dit is de kers op de taart."