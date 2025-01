Twee keer goud Van 't Wout op eerste finaledag EK shorttrack, Roes pakt zilver

Jens van 't Wout heeft op de eerste dag van de EK shorttrack in Dresden twee gouden medailles gepakt. Hij was de sterkste op de 500 en de 1.500 meter en ligt nog op koers voor een hattrick op de individuele afstanden. De 23-jarige Van 't Wout komt morgen ook nog op de 1.000 meter in actie.

Sven Roes werd op de 1.500 meter gedeeld tweede met de Belg Stijn Desmet. Na een chaotische slotfase in de finale kwamen ze precies tegelijk over de finish. Daan Kos eindigde als vijfde. Op de 500 meter was Van 't Wout de enige Nederlander in de finale. Kos en Teun Boer kwamen niet verder dan de halve finales.

Van 't Wout pakte in de eindstrijd op de 1.500 meter direct de koppositie, zoals hij al het hele toernooi doet. Hij zakte even terug naar de derde plek, maar knokte zich al snel weer naar voren waar Kos het tempo bepaalde. Toen Van 't Wout de leiding overnam van zijn landgenoot, kon niemand hem meer van de titel afhouden.