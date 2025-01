Gewonden gevallen bij ongeluk met skilift in Noord-Spanje

In het noorden van Spanje is vanochtend een ongeluk met een skilift gebeurd. Er is onduidelijkheid over het aantal gewonden, de berichten daarover lopen uiteen.

Het ongeluk zou ontstaan zijn door een probleem met de liftkabel. Op sociale media is te zien dat de stellage waar de kabel aan hangt is ingestort. In de ziekenhuizen is extra personeel aan het werk om alle gewonden te kunnen verzorgen.

María Moreno raakte lichtgewond en vertelt aan de Spaanse publieke omroep RTVE dat zij en haar vader een knal hoorden en sprongen. "Er waren mensen die van hun stoel vielen en er waren mensen die enkele meters van de helling naar beneden rolden." Moreno zegt dat ze minstens 40 minuten op hulp moest wachten.

Het ongeluk gebeurde in Astún, een wintersportgebied in de Pyreneeën in het noorden van Spanje vlak bij de grens met Frankrijk.

Dit zijn de eerste beelden van de reddingsactie: