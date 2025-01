Tientallen gewonden door ongeluk met skilift in Noord-Spanje

In het noorden van Spanje zijn vanochtend tientallen mensen gewond geraakt door een ongeluk met een skilift. Volgens Spaanse media is een deel van de gewonden er slecht aan toe.

Het ongeluk zou ontstaan zijn door een probleem met de liftkabel. Op sociale media is te zien dat de stellage waar de kabel aan hangt is ingestort. Nog niet alle inzittenden zouden uit de stoeltjeslift zijn gehaald.

Meerdere ambulances en helikopters zijn ingeschakeld om slachtoffers te kunnen helpen en te vervoeren. In de ziekenhuizen is extra personeel aan het werk om alle gewonden te kunnen verzorgen.

Het ongeluk gebeurde in Astún, een wintersportgebied in de Pyreneeën in het noorden van Spanje vlak bij de grens met Frankrijk.