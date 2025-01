Kritiek op verhoogde parkeertarieven Erasmus MC: 'Je komt hier uit noodzaak'

Er is veel kritiek op de verhoging van de tarieven in de twee parkeergarages van het Erasmus MC in Rotterdam. Patiënten en bezoekers wijzen erop dat ze sinds begin dit jaar beduidend meer geld kwijt zijn.

"Ik vind het belachelijk, omdat je hier uit noodzaak komt", zegt de vader van een ernstig zieke zoon die op een wachtlijst staat voor transplantatie bij regionale omroep Rijnmond .

"Als je van het minimum leeft, zoals ik, dan is het niet te betalen", stelt een patiënt die net 6,40 euro afrekent voor ruim een uur parkeren. "Ik moet dadelijk bestraald worden, vijf keer in de week, drie weken lang. Nou, reken maar uit wat ik dan kwijt ben."

Het Erasmus MC, dat niet ver van het centrum van Rotterdam ligt, heeft de parkeertarieven op 1 januari verhoogd. Voor het eerste uur betaal je nu 4,20 euro in plaats van 2,70 euro. Het maximale dagtarief is verhoogd van 25 naar 40 euro.

Het ziekenhuis volgt daarmee de tariefsverhoging die de de gemeente in de omliggende parkeergarages heeft doorgevoerd, ook op 1 januari. "Er is een beperkt aantal plekken in onze parkeergarages, dus willen we voorkomen dat overig winkelend publiek onze parkeergarages gebruikt", aldus een woordvoerder van het Erasmus MC.

Afspraak voor scan

"Nu zijn wij de dupe van de mensen die in de stad willen rondlopen", concludeert een automobilist die zijn vrouw naar het ziekenhuis brengt omdat zij bloed moet laten prikken. Het is de tweede keer in een week tijd, vertelt hij.

"Vorige week moest ze twee uur voor haar afspraak bloedprikken. Daarna wilde de arts nog een afspraak maken voor een scan. Dat duurde ook weer uren. We waren om half 10 's ochtends in het ziekenhuis en konden pas om 5 uur 's middags weer naar huis. We moesten 29,50 euro aan parkeerkosten betalen."

"Het is geen vrije keuze dat je hier naartoe gaat", stellen twee andere bezoekers die met de auto zijn gekomen. "Als je gaat shoppen bijvoorbeeld, dan kun je zelf kiezen of je heel dicht bij het centrum gaat staan of wat verder weg. Maar hier heb je geen keuze. Je moet toch je auto ergens kwijt."

Strippenkaart

Het ziekenhuis wijst op kortingsregelingen voor patiënten en/of bezoekers die vaak in het ziekenhuis moeten zijn. Zo is er voor patiënten een strippenkaart van 50 euro voor tien keer parkeren. Maar "vanwege de huidige systemen is het niet mogelijk om alle patiënten en bezoekers korting aan te bieden", stelt de woordvoerder.

Uit de reacties in de parkeergarage blijkt dat lang niet iedereen van de kortingsregelingen op de hoogte is. "We zijn hier nu in één week drie keer geweest, ik denk dat we al op rond de 60 euro aan parkeerkosten zitten", zeggen een man en vrouw die met hun kindje het ziekenhuis hebben bezocht. Zij denken dat ze een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen van hun zorgverzekeraar.

Basisverzekering

Maar parkeerkosten worden niet vergoed, laat zorgverzekeraar Zilveren Kruis weten. "Reiskosten zitten wel in de basisverzekering, bijvoorbeeld bij nierdialyse of bestraling, waarbij je meerdere dagen per week naar het ziekenhuis moet komen", aldus een woordvoerster. "Je moet wel vooraf toestemming vragen. Je krijgt dan een vergoeding voor het openbaar vervoer, een taxi, of een kilometervergoeding voor het reizen met eigen auto."