Biatlonlegende Bø (31) kondigt plotseling zijn afscheid aan

Twintigvoudig wereldkampioen biatlon Johannes Thingnes Bø heeft verrassend zijn afscheid aangekondigd. Na dit seizoen houdt de pas 31-jarige Noor ermee op.

Eigenlijk zou Bø pas na de Olympische Spelen van 2026 stoppen, maar bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Ruhpolding kondigde de achtvoudig olympisch kampioen aan eerder met pensioen te gaan.

Bø las de verklaring vanaf zijn telefoon, en barstte in tranen uit. "Het is echt zwaar", zei hij terwijl hij tegen zijn tranen vocht.

De laatste wedstrijd voor Bø is in maart, bij de wedstrijden in Oslo. "Ik heb het gevoel dat de tijd gekomen is mijn familie prioriteit te geven", schrijft hij op Instagram.

Succesvolle carrière

Bø won in zijn carrière vijf keer het totaalklassement van de wereldbeker. In totaal won hij 105 wereldbekerwedstrijden. Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang pakte hij goud op de individuele race. Vier jaar later was hij in Peking de beste op sprint, massastart, relay en mixed relay.

Zijn vijf jaar oudere broer Tarjei Bø won ook drie keer olympisch goud, twee keer daarvan zat hij in hetzelfde team als Johannes Thingnes.