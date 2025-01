Twee rechters van het Iraans hooggerechtshof doodgeschoten in Teheran

In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn twee rechters van het hooggerechtshof doodgeschoten. Een andere rechter en een bodyguard raakten gewond, melden Iraanse staatsmedia. De vermoedelijke dader doodde vervolgens zichzelf.

Volgens onbevestigde berichten werkte de dader in de keuken van het gerechtshof. Hij zou geen verdachte zijn in een zaak.

De rechters hielden zich volgens Iraanse media bezig met het bestrijden van misdaden tegen de nationale veiligheid, spionage en terrorisme. Ook stonden ze erom bekend dat ze activisten de afgelopen jaren zware straffen oplegden. In 1988 zouden ze betrokken zijn geweest bij een massa-executie van dissidenten.

Een van de rechters was in 1999 ook al eens doelwit van een aanslag. De staatsmedia in Iran spreken van een terreurdaad.