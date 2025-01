Pieterse meldt zich ziek af voor wereldbeker veldrijden in Benidorm

Puck Pieterse heeft zich afgemeld voor de wereldbeker veldrijden, die morgen wordt gereden in Benidorm. Haar ploeg Fenix-Deceuninck meldt op Instagram dat Pieterse niet volledig hersteld is van een verkoudheid.

Afgelopen weekend werd de 22-jarige Pieterse Nederlands kampioen. Ze was een van de favorieten voor de winst in Benidorm. De geboren Amersfoortse werd vorig jaar tweede in Spanje, nadat ze de eindsprint verloor van Fem van Empel.