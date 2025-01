Amerikaanse man schuldig bevonden aan doodschieten Nederlandse militair

Een Amerikaanse jury heeft een man schuldig bevonden aan moord op de Nederlandse commando Simmie Poetsema (26) en het verwonden van twee collega-commando's die een avond uit waren in Indianapolis. De dodelijke schietpartij vond plaats in augustus 2022.

Poetsema was op oefening in de Verenigde Staten en ging op een vrije dag met collega-militairen een avond uit in Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana.

Toen de groep na sluitingstijd terugliep naar hun hotel werden ze lastiggevallen door Shamar Duncan en zijn twee broers. Even daarvoor zouden Duncan en zijn broers volgens een getuige al ruzie hebben gezocht met een andere groep.

Het lokale dagblad The IndyStar schrijft dat Poetsema en andere militairen de spanning uit de lucht probeerden te halen, maar er alsnog een vechtpartij ontstond. Daarna gingen de twee groepen uiteen en stapte Duncan met zijn broers in een pick-uptruck.

Ze keerden de pick-up vervolgens om en reden naar het hotel van de militairen waar getuigen schoten hoorden. Agenten vonden de 26-jarige Poetsema en de twee andere militairen voor het hotel.

Poetsema bleek in zijn hoofd te zijn geschoten en overleed in het ziekenhuis in het bijzijn van familie en collega's. Na de dodelijke schietpartij werd Duncan gearresteerd en in september 2022 aangeklaagd.

Straf volgt nog

In de rechtbank zei zijn advocaat dat Duncan niet ontkent op de militairen te hebben geschoten, maar dat het niet zijn intentie was om iemand te doden.

Eind februari hoort Duncan welke straf hij krijgt. Op moord staat een minimale gevangenisstraf van 45 jaar.