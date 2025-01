In Kamp Amersfoort dreigde transport naar zeker 177 locaties

Een andere locatie die wordt uitgelicht is Zwolle. "Op 26 september 1944 was er een transport van zo'n duizend gevangenen van Amersfoort naar Zwolle en later nog een groter transport", vertelt onderzoeker Floris van Dijk van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

"In Zwolle moesten tankgrachten worden gegraven, nadat in het zuiden operatie Market Garden was begonnen. Deze mannen hebben daar als dwangarbeider gewerkt aan drie tankgrachten."

Bijzonder is dat de lokale bevolking eten is gaan inzamelen, ondanks de voedseltekorten, omdat er niets was geregeld voor de dwangarbeiders. "Het ging als een lopend vuurtje door de stad dat er duizend mannen waren opgesloten", vertelt Van Dijk. "Een aantal middenstanders en notabelen hebben alles in het werk gesteld om voor eten te zorgen."

"Al de volgende ochtend kwamen er melkbussen met soep en brood binnen. Later werd dit overgenomen door het Rode Kruis, maar in het begin niet. In de moderne tijd zou je het een burgerinitiatief noemen en dat maakt het heel bijzonder."

Onzekerheid

Omdat Kamp Amersfoort een doorgangskamp was - in totaal zaten er bijna 50.000 mensen gevangen - wisten de gevangenen dat ze er maar tijdelijk zouden verblijven. De onzekerheid over waar ze terecht zouden komen was groot, komt naar voren uit historisch onderzoek van Van Dijk.

"Er waren zoveel bestemmingen waar je kon belanden. Altijd dreigde dat transport", vertelt Van Dijk. "In heel veel brieven vind je die onzekerheid terug: wanneer moet ik weg en waar moet ik dan heen? Die onzekerheid zie je in de hele periode dat dit kamp als concentratiekamp functioneerde."