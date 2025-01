Dijk Lelystad-Enkhuizen weer open na spoedreparatie, brug moet vervangen

De dijk Lelystad-Enkhuizen is een groot deel van de dag dicht geweest omdat Rijkswaterstaat een aantal scheuren in de draagconstructie van de Houtribbrug bij Lelystad moest dichten. De spoedreparatie is geslaagd, maar de brug is er zo slecht aan toe dat hij op termijn moet worden vervangen.

Rijkswaterstaat ontdekte de scheuren in het brugdek gistermiddag bij een inspectie en sloot de brug en dijk direct af voor zwaar vrachtverkeer. Vanaf 07.00 tot 15.00 uur mocht er geen verkeer meer over de brug of de dijk. In die tijd heeft Rijkswaterstaat de scheuren hersteld door ze dicht te lassen. Daarna is de asfaltlaag op het brugdek nagelopen en waar nodig dichtgemaakt.

Maar met de spoedoperatie is alleen tijd gewonnen, laat Rijkswaterstaat weten bij Omroep Flevoland. "De brug is 50 jaar oud en wordt bereden door veel zwaarder en meer vrachtverkeer dan waarvoor de brug was ontworpen. Zo heeft de schade in de loop van de jaren kunnen ontstaan", aldus woordvoerder Niels de Boer.

Regelmatig controleren

De voorbereidingen voor de vervanging van de brug zijn begonnen, maar is nog onduidelijk wanneer de nieuwe brug wordt aangelegd. De Boer: "Dat duurt een aantal jaren."

Rijkswaterstaat kan niet zeggen of de Houtribbrug tot aan de vervanging vaker dicht moet omdat er scheuren of andere problemen ontstaan. "We zullen de brug regelmatig blijven controleren of er schade bij is gekomen."

Ook elders in Nederland zijn er soms problemen met relatief oude bruggen, meldt Rijkswaterstaat. Een goed voorbeeld is de Haringvlietbrug over het Hollands Diep, die in zeer slechte staat was. De renovatie van de brug begon in 2023, maar die is nog steeds niet afgerond.