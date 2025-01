Grote schade aan woningen bij explosie Rotterdam, schoten in zelfde straat

Bij een explosie vannacht in Rotterdam zijn vier portiekwoningen zwaar beschadigd geraakt. Geveldelen kwamen op straat te liggen, voordeuren werden door de klap weggeblazen. De politie heeft de bewoners van het complex geëvacueerd.

Eerder vannacht werd ook geschoten in dezelfde straat, meldt regionale omroep Rijnmond. In beide gevallen raakte niemand gewond.

De explosie was rond 04.00 uur vannacht. De schoten vielen een paar uur eerder, rond 01.00 uur. De politie vond een aantal kogelhulzen en pakte naar aanleiding van de schoten een verdachte op. Hij is inmiddels weer vrijgelaten en geen verdachte meer. Volgens een politiewoordvoerder staat al wel vast dat beide incidenten niets met elkaar te maken hebben.

Evacuatiebus

Direct na de explosie haalde de politie vijftien bewoners uit hun huis. Ze werden aanvankelijk opgevangen in de speciale evacuatiebus van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. De bewoners kunnen in de loop van de dag weer terug naar huis, zo is de verwachting.

Er waren de afgelopen jaren regelmatig geweldsincidenten in dezelfde straat in Rotterdam-West. In het voorjaar van 2021 was een Poolse winkel tweemaal het doelwit van een beschieting. In juni en september 2023 waren er twee ontploffingen in de straat.