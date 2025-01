Deel van geëvacueerde inwoners Los Angeles mag naar uitgebrande wijken

Tien dagen na het uitbreken van de verwoestende branden in Los Angeles hebben zo'n 11.000 geëvacueerde bewoners weer toegang tot delen van de getroffen wijken Pacific Palisades en Altadena. Dat hebben de lokale autoriteiten aan de Los Angeles Times laten weten.

Op sommige plekken staan controleposten waar alleen bewoners voorbij kunnen na het tonen van hun identiteitsbewijs. Zo moeten plunderingen en inbraken worden voorkomen. Andere delen van de getroffen wijken kunnen vrij worden bezocht.

Toch is het gevaar nog niet geweken. Volgens de regionale weerdiensten kunnen de winden, die het vuur snel kunnen verspreiden, volgende week weer terugkeren. Meer dan 8600 brandweerlieden uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen, maar dat is nog niet overal gelukt.

Woekerprijzen

Tot nu toe staat van 27 mensen vast dat zij bij de grote branden zijn omgekomen. Meer dan 12.000 gebouwen en objecten zijn verwoest en 80.000 mensen werden geëvacueerd. Velen van hen zijn dakloos geraakt.

De rampenbestrijdingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan 200 verhuurders en hotels een waarschuwing gestuurd. Zij worden verdacht van het verhogen van de prijzen om een slaatje te slaan uit de rampspoed. Sommige verhuurders hebben de prijzen met meer dan 50 procent verhoogd, veel meer dan de 10 procent die de wet toestaat.

Het advies om contact met oceaanwater te vermijden blijft in stand, laten de autoriteiten weten. In het water kunnen gevaarlijke stoffen als arseen en asbest zitten door neergedaald as en brandresten. Ook is mogelijk vervuild bluswater in de oceaan terechtgekomen.