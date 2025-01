Vier doden bij Russische aanval met drones en raketten in Kyiv

Rusland heeft vanochtend vroeg aanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Oekraïne. In Kyiv werden drie vrouwen en een man gedood bij een aanval in het centrum van de stad. Ook zijn er drie zwaargewonden.

In Kyiv ging ruim een uur lang het luchtalarm af. Burgemeester Klytsjko zei dat de luchtafweer rond de stad in werking was. Bij de aanval zijn verschillende ruiten gesneuveld, waaronder die van een metrostation dat tijdelijk is afgesloten.

Volgens de burgemeester kwam er rook uit een appartementencomplex en moest een beschadigde waterleiding worden gerepareerd. Daardoor kwamen sommige delen van de stad zonder water te zitten.

Het Oekraïense leger zegt dat het 24 drones en twee ballistische raketten heeft vernietigd. In totaal zouden 39 drones en vier raketten zijn afgevuurd vanuit Rusland. Bij een aanval in de stad Zaporizja vielen zeker zes gewonden en raakten meerdere huizen beschadigd.

Oliedepot

Ook van Russische kant worden aanvallen gemeld. Het ministerie van Defensie zegt dat er 46 Oekraïense drones zijn vernietigd. Inwoners van de regio Toela melden een brand in een oliedepot.