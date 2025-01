Wekdienst 18/1: Nationaal Burgerberaad Klimaat komt bijeen • Uitreiking Popprijs 2024

Goedemorgen! Vandaag komt een burgeradviesgroep samen om het kabinet raad te geven over het klimaatbeleid. En in Groningen wordt de Popprijs 2024 uitgereikt.

Eerst het weer: de dag begint met mist of nevel. In de middag blijft het op veel plaatsen grijs, alleen in het zuidoosten schijnt mogelijk even de zon. Het wordt 0 of 1 graden bij bewolking en zo'n 3 graden tijdens opklaringen. De komende dagen schijnt zo nu en dan de zon. Dinsdag loopt de temperatuur iets op.