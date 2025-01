Rüegg wint tweede rit Tour Down Under en neemt leiderstrui over van Hengeveld

Noemi Rüegg heeft in de tweede rit van de Tour Down Under de macht gegrepen. De Zwitserse van EF Education kwam in de etappe over 115 kilometer naar Wilunga Hill alleen aan en pakte ook de leiderstrui.

Silke Smulders volgde op tien seconden. Daniek Hengeveld, die de eerste etappe won, verloor op de eerste beklimming van Wilunga Hill al de aansluiting met het peloton en kon haar hoop op behoud van de leiderstrui laten varen.

Op de tweede beklimming naar de streep dunde het eerste peloton snel uit. Met nog een kilometer voor de boeg plaatste Rüegg haar aanval. Smulders kon als enige nog even aanhaken, maar moest niet lang daarna de Zwitserse laten gaan.