Bestuurder zwaargewond bij ongeluk na politieachtervolging in Eindhoven

In Eindhoven is een bestuurder van een auto zwaargewond geraakt nadat het voertuig tegen een boom botste na een politieachtervolging, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie gaat het om een huurauto, die na het incident in beslag is genomen voor onderzoek.

De politie ging vannacht af op een melding van een verdachte situatie. Toen ze ter plaatse kwamen reed een auto met Duits kenteken hard weg.

Daarop zette de politie de achtervolging in met meerdere politiewagens. Volgens een officier die Omroep Brabant sprak liepen de snelheden bij de achtervolging enorm op. De politie had naar eigen zeggen moeite de auto, die meerdere keren door rood reed, bij te houden.

Bomen geraakt

Op de Aalsterweg in het zuiden van Eindhoven reed de bestuurder de busbaan op, waarna hij na een paar honderd meter de controle verloor over het stuur. Als gevolg daarvan raakte de auto meerdere bomen waarna de auto na nog eens honderd meter tot stilstand kwam tegen een andere boom.

Op beelden is te zien dat de auto zwaar is beschadigd. De bestuurder zelf zat bekneld in de auto en is door de hulpdiensten bevrijd en naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Over de verdachte situatie waar de politie in eerste instantie op afging heeft de politie nog niets gezegd.