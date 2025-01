Veteraan Monfils stuurt Fritz naar huis op Australian Open

Gaël Monfils heeft op de Australian Open verrassend de vierde ronde bereikt door Taylor Fritz (ATP-4) te verslaan. De 38-jarige Fransman (ATP-41) won met 3-6, 7-5, 7-6 (1), 6-4.

Monfils is bezig aan zijn 22ste jaar op de ATP-Tour en veel beter zal hij een seizoen niet hebben gestart. Hij werd in Auckland al de oudste speler in 48 jaar die een ATP-toernooi won en liet ook in Melbourne zijn beste spel zien.

Fritz won net aan de eerste set, maar in het vervolg domineerde Monfils vanaf de baseline en haalde hij de Amerikaan met continue tempowisselingen uit zijn spel. Met zijn 24ste ace was de winst binnen en dat werd gevierd met een dansje.

De Minaur opnieuw naar vierde ronde

Alex De Minaur plaatste zich voor het vierde jaar op rij voor de vierde ronde in Melbourne. De nummer acht van de wereld sloeg Francisco Cerundolo met 5-7, 7-6 (3), 6-3, 6-3 naar huis.

De 26-jarige Argentijn (ATP-31) legde flink wat risico in zijn spel en in de eerste set werkte dat in zijn voordeel. Daarna stapelden de fouten zich op en nam de Australiër met zijn majestueuze voetenwerk de touwtjes in handen.

In de vierde set bij 3-3 haalde hij op fenomenale wijze nog een lob terug en de simpele volley werd door Cerundolo buiten de lijnen geslagen. Een dubbele fout later had De Minaur de beslissende break in de knip.