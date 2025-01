Veteraan Monfils stuurt Fritz naar huis, negentiende zege op rij voor Sinner

Gaël Monfils heeft op de Australian Open verrassend de vierde ronde bereikt door Taylor Fritz (ATP-4) te verslaan. De 38-jarige Fransman (ATP-41) won met 3-6, 7-5, 7-6 (1), 6-4.

Topfavoriet Jannik Sinner was later op de dag met 6-3, 6-4, 6-2 een maatje te groot voor Marcos Giron (ATP-46).

Monfils is bezig aan zijn 22ste jaar op de ATP-Tour en veel beter zal hij een seizoen niet hebben gestart. Hij werd in Auckland al de oudste speler in 48 jaar die een ATP-toernooi won en liet ook in Melbourne zijn beste spel zien.

Fritz won net aan de eerste set, maar in het vervolg domineerde Monfils vanaf de baseline en haalde hij de Amerikaan met continue tempowisselingen uit zijn spel. Met zijn 24ste ace was de winst binnen en dat werd gevierd met een dansje.

Sinner wint eenvoudig

Titelverdediger en nummer een van de wereldranglijst Sinner is na zijn zege op Giron al negentien partijen op rij ongeslagen. De Amerikaan Giron, die in 22 eerdere grandslamtoernooien nooit de achtste finales had bereikt, kon hem niet in de problemen brengen.

Sinner ging naarmate de partij vorderde wat dingen uitproberen (hij kwam vaker naar het net) en moest in de derde set een break voorsprong inleveren. Een game later was dat foutje hersteld en drie games later was de winst een feit.

Jonge Amerikanen

De 27-jarige Fritz en de 31-jarige Giron haalden het niet, maar de nieuwe garde Amerikanen staat al klaar. De 19-jarige Learner Tien, die in de derde ronde Daniil Medevedev versloeg, klopte Corentin Moutet met 7-6 (10), 6-3, 6-3 en werd zo de jongste speler in ronde vier van de Australian Open sinds Rafael Nadal (18) in 2005.