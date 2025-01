Swiatek levert slechts één game in op Australian Open, exit uitgejoelde Collins

Ook daarna ging het niet vlekkeloos. Zo kwam ze in de tweede set een break achter. Jastremska, die vorig jaar nog de halve finales haalde, maakte echter veel te veel fouten, met 37 afzwaaiers tegenover 16 voor Rybakina. De Kazachse had wel zes wedstrijdpunten nodig, maar na 1,5 uur was de winst binnen.

Navarro klopt Jabeur

Emma Navarro heeft voor het eerst de achtste finales bereikt in Melbourne. De Amerikaanse (WTA-8) was in de derde ronde met 6-4, 3-6, 6-4 te sterk voor Ons Jabeur (WTA-39).

Navarro had al twee driesetters achter de rug in Melbourne, maar nu leek het wat makkelijker te gaan. Ze racete naar een 5-0 voorsprong, alvorens Jabeur, die drie jaar geleden de nummer twee van de wereld was, zich in de partij meldde. De Tunesische won vier games, verloor de set, maar pakte de tweede.

In de derde set maakte Jabeur een break achterstand nog goed, maar een tweede bleef staan. "Ik ben echt dol op het spelen van drie sets", glunderde Navarro na afloop.

Svitolina net als haar echtgenoot door

In navolging van haar echtgenoot Gaël Monfils heeft ook Jelina Svitolina de achtste finales bereikt. De Oekraïense (WTA-27) was met 2-6, 6-4, 6-0 Jasmine Paolini, de nummer vier van de wereld, de baas.

Svitolina liet zich na de US Open aan een voet opereren en verscheen pas in Melbourne weer op de tennisbaan. In de eerste set stapelde ze fout op fout, maar Paolini liet haar opponente door een slordige opslagbeurt in de tweede set terugkomen in de partij. De Oekraïense had haar draai gevonden en pakte met haar sterke forehand punt na punt.

Paolini kreeg last van haar enkel en streed een verloren strijd.