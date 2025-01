Swiatek levert slechts één game in en mag door op Australian Open, ook Rybakina verder

Iga Swiatek heeft zich zonder problemen geplaatst bij de laatste zestien van de Australian Open. De Poolse nummer twee van de wereld had al na zeventig minuten de winst te pakken tegen Emma Raducanu (WTA-61): 6-1, 6-0.

"Ik heb genoten van het spel en dacht bij een paar ballen: ja, dit is waar ik voor getraind heb. Ik voelde me heel zelfverzekerd", zei de 23-jarige Swiatek op de baan in Melbourne.

Voormalig nummer één Swiatek moet het nu opnemen tegen een verrassende naam: Eva Lys (WTA-128). De Duitse qualifier, die op een grandslamtoernooi nog nooit verder was gekomen dan de tweede ronde, was met 4-6, 6-3, 6-3 te sterk voor de Roemeense Jaqueline Cristian.

Ook Rybakina door

Jelena Rybakina plaatste zich voor de tweede keer voor de vierde ronde in Melbourne. De verliezend finaliste van 2023 rekende met 6-3, 6-4 af met Dajana Jastremska (WTA-33).

De overwinning kwam niet zonder slag of stoot tot stand voor Rybakina: na drie games vroeg ze een medische time-out aan vanwege pijn in haar onderrug.

Ook daarna ging het niet vlekkeloos. Zo kwam ze in de tweede set een break achter. Jastremska, die vorig jaar nog de halve finales haalde, maakte echter veel te veel fouten, met 37 afzwaaiers tegenover 16 voor Rybakina. De Kazachse had wel zes wedstrijdpunten nodig, maar na 1,5 uur was de winst binnen.