Ook na nederlaag nog rustig in Rotterdam: 'Feyenoord wordt gewoon tweede'

Feyenoord had tegen Utrecht 75 procent balbezit, de grotere kansen en had, gaf ook arbiter Bas Nijhuis later toe, al vroeg in de wedstrijd een strafschop moeten krijgen na vasthouden van Santiago Giménez. Alleen kreeg Feyenoord uit het kleine aantal kansen tegen weer twee goals te verwerken.

Data

Bij zijn analyses beroept Priske zich regelmatig op data en statistieken, die vaak in het voordeel van Feyenoord zijn. Israël heeft daar geen boodschap aan. "Zo ingewikkeld was het in onze tijd gelukkig niet. Ik heb me nooit aan data gehouden. Het spel wat je ziet, dat geeft de meeste informatie."

Van Hooijdonk kan zich daar in vinden. "Het blote oog liegt niet. En als je in data maar goed genoeg zoekt, is er altijd wel een statistiek te vinden om te zeggen dat het allemaal wel meevalt. Terwijl de ranglijst de belangrijkste data aangeeft."

Feyenoord de sterkste

Op die ranglijst staat Feyenoord nu vierde, maar het blijft opvallend rustig rond de club. De kritiek op Priske neemt nog geen enorme vormen aan. Van Israël mag dat soms wel wat meer, "want we moeten dit soort resultaten niet accepteren".