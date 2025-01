Vallen hoort bij shorttrack, maar Van 't Wout is niet bang: 'Vaak cool om te zien'

Valpartijen zouden makkelijk tot angst kunnen leiden. Maar dat is bij Van 't Wout niet het geval. "Als ik daar last van had gehad, dan was ik na die schaats in mijn gezicht wel gestopt. Ik stond drie dagen later alweer op het ijs. Je moet je er overheen zetten. Net als bij een auto-ongeluk. Dan is het ook het best om gelijk weer te gaan rijden."



Vallen hoort bij shorttrack. Maar bondscoach Kerstholt weet ook wat de twee belangrijkste regels in de sport zijn: "Niet vallen, en geen penalty's."

Risico's managen

Daar probeert hij aan te werken met Van 't Wout, de pure shorttracker die met zijn klasse tijdens het WK in Ahoy bijvoorbeeld een vrijwel zekere val wist te vermijden middels een pirouette op het ijs. "Jens is enorm sterk, behendig en kan zich makkelijk redden uit situaties waarin hij klem zit."



Dat oogt spectaculair, maar volgens Kerstholt begint het ermee dat Van 't Wout niet in die benarde situatie terechtkomt. "Het gaat om risico's managen. Dus ik geef Jens ook mee om ruimte te houden en niet in het gedrang te belanden. Dan rijdt hij op een veel veiliger manier naar goud toe."

