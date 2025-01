Grote zorgen over welzijn dierenartsen vanwege agressieve klanten

Het is niet goed gesteld met de mentale gezondheid van dierenartsen. Dat concludeert de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsvereniging van dierenartsen, na een onderzoek onder ruim duizend dierenartsen.

De vereniging maakt zich grote zorgen en deed een oproep aan de dierenartsen om hun ervaringen te delen. Naar aanleiding daarvan geven met name jonge artsen en artsen werkzaam in klinieken voor gezelschapsdieren aan dat ze te maken te hebben met agressieve en intimiderende klanten. Dat ongewenste gedrag maakt dat artsen minder werkplezier en meer stress ervaren, concludeert de beroepsvereniging.

De NOS heeft twaalf dierenartsen gesproken. De artsen die te maken hebben gehad met intimidatie en verbale of fysieke agressie willen er alleen anoniem over praten, omdat de angst voor herhaling nog sterk leeft. Een aantal dierenartsen zegt dat ze het beeld niet herkennen.

Boze telefoontjes

"Ik was nog maar net begonnen als dierenarts bij een kliniek", vertelt een dierenarts in het noorden van het land. "Binnen een half jaar kreeg ik al te maken met eigenaren die de zorg voor hun hond met verschillende gezondheids- en gedragsproblemen niet aankonden."

Na meerdere gesprekken met een van deze hondenbezitters heeft de dierenarts duidelijk gemaakt dat hier melding van moest worden gedaan. Dat heeft geleid tot inbeslagname van de hond.

"Dat is mij niet in dank afgenomen", vertelt de arts. Er volgde een periode van boze telefoontjes en dreigmails naar de kliniek. "Dit heeft één, twee maanden aangehouden. 'Ik weet je wel te vinden', 'we maken je kapot', werd er tegen me gezegd."

Duizenden euro's

Ook een collega, die in een kliniek in Zuid-Holland werkt, kreeg te maken met ongewenst gedrag van een klant. "Hij belde naar de kliniek en tijdens het gesprek konden we vaststellen dat het niet om een levensbedreigende situatie ging."

Omdat het druk was, werd de klant doorverwezen naar een andere kliniek. "Hij kwam toch. Aan de telefoon had hij ook gezegd ons kapot te maken. Hij was razend, schreeuwde en gooide met computers. Ik heb samen met mijn collega's moeten vluchten naar een andere ruimte, waar we de politie hebben ingeschakeld."

De beroepsvereniging ziet dat dergelijke situaties vooral ook met geld te maken hebben. "Bij een operatie en een opname kan het oplopen tot duizenden euro's." Het is aan de eigenaren of ze dat willen opbrengen. Dat betekent dat gesprekken ook altijd over geld gaan. "En dat is zuur, want dierenartsen kiezen voor het beroep uit liefde voor dieren."

Deze gesprekken kosten veel energie, ziet de KNMvD. "Dierenartsen nemen te weinig afstand van hun werk en hebben ook te weinig tijd om te herstellen van soms toch heftige werkzaamheden."