Ouders vrouwen op bangalijst: 'Goede voornemens corps volstrekt onvoldoende'

Ook al zijn de onderwijsinstellingen niet direct verantwoordelijk voor de cultuur binnen het corps, de ouders willen dat studenten die er gaan studeren een regelement moeten ondertekenen waarin staat dat er sancties volgen, mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. "Zoals dat in veel landen gebeurt", zegt een ouder. "Dat is iets wat wat in Nederland kennelijk nog als een stap te ver wordt beschouwd. In Amerika is dat volstrekt normaal."

De onderwijsinstellingen laten weten dat het leed dat deze vrouwen is aangedaan "onomkeerbaar, en onaanvaardbaar" is. Maar zegt ook dat "de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen voor gedrag dat in de privésfeer van studenten of medewerkers plaatsvindt beperkt is".

Zorgplicht

Advocaat Ina Brouwer staat de ouders bij en bereidt inmiddels een proefproces voor tegen de onderwijsinstellingen. Ze vindt dat die weglopen voor hun verantwoordelijkheid. "De ervaringen vanaf de eerste bangalijst in 2016 leren dat de universiteit en hogeschool steeds hetzelfde doen: ze leggen sancties op, ze waarschuwen, willen dat gedrag verandert. En daarna heffen ze de sancties op. Het is nu wachten op het volgende incident."

Brouwer vindt dat de universiteit en de hogeschool veel hardere eisen moeten stellen aan gedrag van studenten en wijst op hun zorgplicht. "Ten opzichte van alle studenten, dus ook de vrouwelijke." Een gedragscode volstaat volgens de advocaat niet. "Dat is te soft, daarvoor is de cultuur te hard. De seksistische cultuur van het corps verdwijnt niet zomaar. Het corps is gespecialiseerd in vrouwonvriendelijk, respectloos gedrag."

Na de verspreiding van de bangalijst werden twee studenten opgepakt en meerdere studenten verhoord. Maar of het OM de studenten achter de bangalijst zal vervolgen, is nog steeds onduidelijk.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht willen alleen schriftelijk op vragen reageren. "Het kost tijd om de gewenste veranderingen echt te implementeren", schrijven ze. "We blijven de ingezette cultuurverandering nauw monitoren."

