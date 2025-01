Speciaal burgerberaad gaat maatregelen tegen klimaatveranderingen bedenken

70.000 Nederlanders kregen in november een brief in de bus, 4000 reageerden op de oproep, en 175 daarvan zijn uitgekozen voor het Nationaal Burgerberaad Klimaat (NBK). In Amersfoort komen zij vandaag voor het eerst bijeen om in zes maanden een lijst adviezen op te stellen hoe we in Nederland anders kunnen reizen, eten en spullen gebruiken in de strijd tegen klimaatverandering.

Vorig jaar gaven het kabinet en de Tweede Kamer opdracht om dit burgerberaad op te zetten. Zes weekenden komen de deelnemers bijeen, eerst om bijgeschoold te worden over klimaatverandering en vervolgens om onder begeleiding in werkgroepen aan de slag te gaan. In september presenteert het NBK de adviezen aan de politiek.

Fouten uit het buitenland

"Een burgerberaad is burgerparticipatie van onderop, het is een mooie aanvulling op de Haagse politiek", zegt NBK-voorzitter Nienke Meijer. In het buitenland worden burgerberaden al vaker ingezet, vaak bij kwesties waar de politiek niet uitkomt. Een bekend voorbeeld is een burgertop in Ierland die leidde tot legalisering van abortus.

Waar politieke leiders of partijen er bij voorgestelde maatregelen rekening mee houden hoe die vallen bij hun achterban, is dat bij een burgerberaad niet het geval. "Uit burgerberaden komen geregeld maatregelen die genuanceerder zijn dan die van de politiek. En de maatregelen worden dan ook nog eens gedragen door burgers. Dat maakt het extra sterk", zegt Meijer.