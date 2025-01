Dribbelaar Cathline leert van Haller bij FC Utrecht: 'Volg al zijn adviezen op'

Cathline voelt zich prettig bij FC Utrecht. Niet alleen vanwege Haller, ook door trainer Ron Jans. "Hij is als een vader voor iedereen. Hij is ouder en geeft ervaring mee. Hij is eerlijk tegen me, als ik iets goeds doe, ook als ik iets niet goed doe. Dat is fijn."

Ander gevecht

Vorig jaar knokte Cathline bij Almere tegen degradatie en scoorde hij in totaal zes keer. Dit jaar staat hij met zijn nieuwe ploeg in de top drie en lonkt Europees voetbal. "De aanpak van de wedstrijden is anders, zegt de speler uit Champigny-sur-Marne. "Als je weet dat je moet vechten... Je bent net zo competitief, maar je doet het voor iets anders. Dit jaar vechten we voor de hogere plekken. Het is lastig uit te leggen, maar het is echt anders."

Verrast over zijn goede vorm is hij allerminst. "Nee, ik heb er lang op gewacht en voor gewerkt. Nu is het moment dat ik mijn talent en werk kan laten zien. Ik ben blij met hoe het gaat en dat moet ik volhouden."